Zanter e puer Deeg kréie Firmen an Déngschtleeschter Bréiwer geschéckt, an deene se opgeruff gi sech an engem Register anzeschreiwen. Dat kann deier ginn.

An de Bréiwer heescht et, et misst ee sech laut enger EU-Direktiv an e Regëster aschreiwen. Fir an deem Regëster opgeholl ze ginn, misst een dann all Joer 977 Euro bezuelen.