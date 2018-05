© RTL Archivbild

Hannergrond war eng Reunioun, wou den Tom Bleyer vun der CSV drop opmierksam gemaach huet, datt et wuel Onstëmmegkeete op deem Punkt ginn hätt. Den Nohaltegkeetsministère hat nämlech d’lescht Joer am Juli d’Gemeng drop opmierksam gemaach, datt ee keng Reglementer méi kéint approuvéieren, well den Texte coordonné vun der Gemeng géif feelen, een Text vu 777 Säiten.



E Freideg de Moien huet de Buergermeeschter a Responsabel vun der Mobilitéit, Georges Mischo, gemengt, datt de Problem op den Oktober 2016 géif zeréckgoen, wou eng Deliberatioun ugefrot gouf, déi d’Gemeng net konnt ginn. No der Diskussioun déi lescht Woch am Gemengerot hätt hien dofir decidéiert, esou séier wéi méiglech eng extraordinär Sëtzung anzeberuffen, fir all Flou aus de Féiss ze schafen, och fir d’Agents municipaux. Déi wieren, verschidde Gemengerotsmemberen no, an de leschten Deeg mat enger penibeler Situatioun konfrontéiert gewiescht, well d’Fro sech vun der Legitimitéit vun de Protokoller zum Beispill gestallt hätt. Verschidde Chaufferen hätten esouguer Zeitungsartikelen, wou d’Legalitéit vun de Protokoller hannerfrot gouf, hannert hire Pare-Brise geluecht, esou den Daniel Codello.

Et géif net drëms goen, iergendwellech Beamten ze diskreditéieren oder déi virescht Majoritéit zu Esch, huet de Buergermeeschter Georges Mischo betount, nodeems verschidde Gemengevertrieder dës Reprochen an de Raum gehäit haten. Eng aner Fro, déi awer ouni Äntwert blouf: Wéi konnt den Gemengerotsvertrieder Tom Bleyer Accès op Bréiwer hunn, déi tëscht dem Nohaltegkeetsministère an dem deemolege Schäfferot ausgetosch goufen?

D’Reglement gouf um genee 10 Auer e Freideg de Mueren am Gemengerot unanime approuvéiert.