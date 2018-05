D'Affer war an der Rue Jos Kieffer aus dem Bus geklommen, zesumme mat zwee Onbekannten. Nach op der Bushaltestell huet ee vun den zwee Onbekannten säin Affer gefrot, ob hien eng Kéier telefonéiere kéint. Nm Uruff wollt hien den Handy awer net méi zeréckginn an et koum zu Handgräiflechkeeten. Dono hu sech déi zwee Täter a Richtung Kontrollstatioun dovu gemaach.Béid Onbekannter waren ëm déi 16 Joer al. Ee vun deenen zwee hat schwaarz, kuerz raséiert Hoer, hat eng donkelblo Joggingsbox un, sëlwer Air Max 97 an ee sëlwerege Brëll. Dës Persoun war ronn 1,60 Meter grouss.Den zweeten Täter hat ongefleegt laang Hoer, opfälleg Pautschen am Gesiicht, eng schwaarz Jackett a war ronn 1,70 Meter grouss.