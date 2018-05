Am Diddelenger Gemengerot ass um Freideg eestëmmeg eng Motioun ugeholl ginn, an där sech géint de Verkaf vun ArcelorMittal Diddeleng ausgeschwat gëtt.

Déi fréier Galvalange gehéiert jo zu deene Sitte vum Stolproduzent, déi sollen ofgestouss ginn, fir dass ArcelorMittal den italienesche Grupp ILVA iwwerhuele kéint.

D'EU-Kommissioun decidéiert den 23. Mee doriwwer, ob et zu där Reprise kënnt oder net.

„Et ass e klore Message, dee vum Diddelenger Gemengerot un d'Regierung, d'Gewerkschaften, ArcelorMittal an d'EU-Kommissioun geet!“ Dat sot den Dan Biancalana e Freideg de Moien, kuerz nodeems de Gemengerot vun Diddeleng unanim eng Motioun ugeholl hat, géint de Verkaf vun ArcelorMittal Diddeleng. De Stolproduzent sollt dës Decisioun iwwerdenken.

Den Diddelenger Buergermeeschter huet drun erënnert, dass déi fréier Galvalange am Ufank net op der Lëscht stoung vu Sitten, déi ofzestousse wären, fir dass ArcelorMittal den italienesche Grupp ILVA iwwerhuele kéint. ArcelorMittal Diddeleng géif gutt fonctionnéieren a wär spezialiséiert op d'Produktioun fir Zouliwwerer aus der Automobilbranche, sou den LSAP-Politiker. De Site wier elo just op dës Lëscht komm, well d'Kommissioun Drock gemaach huet, fir eng Rei aktiv Wierker ofzeginn.





Den Dan Biancalana



Op d'Bemierkung hin, dass an de leschte Joren allerdéngs keng Investissementer um Site gemaach goufen, ënnersträicht den Dan Biancalana, dass speziell an deem Kader och Punkten an der Motioun virkommen. Sollt de Proprietär de Site nämlech behalen, respektiv sollt e neie Besëtzer kommen, wier et wichteg, nohalteg an d'Wierk z'investéieren. Dat géif natierlech och dem Aarbechtsklima guttdoen an d'Aarbechtskonditioune verbesseren.

Op der anerer Säit ënnersträicht den Diddelenger Buergermeeschter, dass d'Regierung jo och ëmmer nach e Vertrieder am Verwaltungsrot vun ArcelorMittal huet. D'Positioun déi d'Regierung, d'Gewerkschaften an den Diddelenger Gemengerot hunn, wier dësem Vertrieder kloer, mengt den Dan Biancalana.

A 19 Deeg fält d'Decisioun vun der EU-Kommissioun am Kader vum Iwwerhuele vun ILVA duerch ArcelorMittal.