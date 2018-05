It's #FairFriday - Um Freideg 4. Mee huet Fairtrade Lëtzebuerg de #FairFriday lancéiert. Den Hannergrond vun der Aktioun ass d'Social Wall op letzsteptofairtrade.lu mat 10.000 Selfien ze rëschten a soumat op de fairen an ee méi gerechten Handel opmierksam ze maachen.D'Leit sinn opgeruff, sech selwer mat engem Fairtrade-Produkt ze knipsen an duerno dës Foto an de sozialen Netzwierker wéi Instagram, Facebook, Twitter a LinkedIn mam Vermierk #FairFriday ze deelen.Zil ass, nieft der Challenge vun den 10.000 Selfien a just engem Dag, sou ville Leit wéi méiglech déi breet Gamm u Fairtrade Produkter nozebréngen.