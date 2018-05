© Tom Zeimet / RTL Télé Lëtzebuerg

Do ware sech den Aarbechtsminister Nicolas Schmit an d'Vertrieder vun der Chambre des Salariés an der Chambre de Commerce e Freideg de Moien eens. Si haten eng Etüd an Optrag ginn. De Projet "Arbeiten 4.0" vum Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung an dem Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft huet den Impakt vun der Digitaliséierung op d'Aarbechtswelt zu Lëtzebuerg analyséiert. Um Freideg gouf de Bilan gezunn.





Etüd "Arbeit 4.0" / Rep. Anne-Sophie Heck



Lëtzebuerg wier ee gudde Schüler wat d'Digitaliséierung an der Aarbechtswelt ugeet, sou d'Etüd. Lëtzebuerg ass op der 5. Plaz am Klassement vun den digitaliséierte Länner an der EU, virun Däitschland an der Belsch. Esou wäit, esou gutt. Ma et ginn eng Rei Defien an Diskussiounen, zum Beispill ronderëm d'Flexibilitéit, wéini datt ee fir d'Aarbecht soll ze erreeche sinn oder net. De President vun der Chambre de Commerce, Michel Wurth, präziséiert, datt duerch d'Digitalisatioun de Salarié méi flexibel schaffe kann.



De Michel Wurth: Digitalisatioun ass jo per Definitioun eng Flexibilitéit, sou datt et dem Arbeitnehmer e grousse Choix gëtt wéini e schafft an op der anerer Säit brauch de Patron eng gewësse Flexibilitéit fir wann zum Beispill eppes wichteges kënnt, fir u säin Arbeitnehmer ze kommen. Do ass et bestëmmt zoumuttbar, datt een och do e gëllene Mëttelwee fënnt, wou een dann och heiansdo d'Besoine vun den Entreprisen mat géing erabréngen.

De President vun der Chambre des Salariés, de Jean-Claude Reding, ënnersträicht, datt et misst Limitte ginn, wou een Aarbecht a Privatliewen trennt.



De Jean-Claude Reding: Also ech mengen, datt d'Flexibilitéit net esou wäit ka goen, datt et keng Grenz méi tëscht dem Privaten an dem Beruffleche gëtt. Mir brauchen do kloer Grenzen, well nëmmen doduerch kritt een deen Ament déi Stressbelaaschtung lues a lues reduzéiert. D'Stressbelaaschtung kann doduerch kommen, datt een denkt ech muss ëmmer erreechbar sinn an datt een net méi kann ofschalten.

Da weist d'Etüd, datt nëmme wéineg Leit Angscht hätten, hir Plaz duerch d'Digitaliséierung ze verléieren. Vill Leit géife sech vläicht net genuch mat de Changementer ausernaner setzen. Anerer hätte keng Angscht entlooss ze ginn, sou nach de Jean-Claude Reding, ma si géifen sech net gutt genuch op déi technesch Changementer op hirer Aarbecht preparéiert fillen. Do géifen d'Leit sech Gedanke maachen.