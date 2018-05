Nach bis den 8. Mee leeft d'Petitioun, ma e Freideg koumen déi gebrauchte 4500 Ënnerschrëften schonn zesummen an et kënnt zu engem Debat an der Chamber.

© JACK GUEZ / AFP

5 Rasse stinn op där Lëscht vun 2008. Rassen, déi als potentiell geféierlech gëllen a wou de Proprietär an den Hond musse Course maachen. Déi Course solle bleiwen, mä si solle fir all Hond gëllen, deen als potentiell geféierlech opfält.



All Hond, dee speziell aggressiv ass, soll der Veterinär-Verwaltung gemellt ginn a vun engem Expert kontrolléiert ginn, deen dann decidéiert, ob Coursen néideg sinn.

Déi Rassen, déi op der Lëscht stinn, wären net déi déi onbedéngt an de Statistike vu Virfäll optauchen, heescht et am Text.



D'Petitioun leeft nach bis en Dënschdeg 8. Mee. 4.500 Ënnerschrëfte si jo gebraucht ginn, fir datt et zum Debat an der Chamber kënnt. Dëse Seuil gouf e Freideg um kuerz virun 20 Auer iwwerschratt.





Am Artikel 10 vum Gesetzestext vun 2008 steet geschriwwen:

Les dispositions du chapitre 2 s'appliquent aux chiens suivants susceptibles d'être dangereux: