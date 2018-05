© Screenshot

D'Zil ass et fir d'Bierger net just z'informéieren, ma och ze motivéieren, fir hiren eegene Photovoltaik-Projet ze lancéieren oder hiren Daach, fir eng Kooperativ zur Verfügung ze stellen. Um Sitekann all Mënsch zum Beispill mat enger digitaler Rechemaschinn erausfannen, wéi rentabel den Daach vu sengem Haus ass, wat ee kéint op den Daach maachen a wéi vill Energie bréngt dat Ganzt, sou de Fränk Thinnes vu Greenpeace.

Et géing immens vill Potential hei am Land gi wat net benotzt gëtt, dorënner falen och grouss Diech vun Entreprisen a Gemengen. Och si kéinten iwwer de Site de Kooperativen hir Plaz zur Verfügung stellen. D'Leit kënnen och a Projeten op aneren Diech investéieren, wann zum Beispill bei hinne selwer näischt um Daach machbar ass.





Extrait Fränk Thinnes (1)



Extrait Martina Holbach (2)



Zu Lëtzebuerg goufen et am Joer 2016 ronn 6.400 Solaranlagen a just 0,4 Prozent vum Lëtzebuerger Stroum wär aus erneierbaren Energië produzéiert ginn, präziséiert nach d'Martina Holbach vu Greenpeace. Wann een awer wéilt déi Paräiser Klimaschutzziler erreechen, da misst bis 2050 all d'Energie aus erneierbare Quelle kommen. Et géing een awer déi politesch Initiativ vermëssen, erkläert d'Martina Holbach.D'Bierger spille fir Greenpeace eng ganz grouss Roll an et ass dann och enormt Potenzial do, bis 2050 kéinten iwwer 400.000 Leit hei am Land hiren eegene Stroum produzéieren. Dem Martina Holbach no wär een dovunner awer nach ganz wäit ewech a fir esou Ziler iwwerhaapt kënnen ze erreechen, missten emol déi néideg Rahmebedingunge geschafe ginn. Dofir appelléiert een un de Wirtschaftsministère, de Message vu Greenpeace opzehuelen a sech besonnesch, fir d'Fërderung vun den Energiebierger anzesetzen, sou nach d'Martina Holbach.

D'Zil vun der Plattform Energiebierger wär ganz kloer, fir d'Suitte vum Klimawandel ze limitéieren an d'Energieversuergung vum Grand-Duché bis 2050 komplett op erneierbar Energien ëmzestellen.