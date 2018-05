© RTL Télé Lëtzebuerg

Nächste Mëttwoch sollen et Detailer an der Justizkommissioun vun der Chamber ginn, déi dann d'AAP (d'Associatioun vun de Giischtercher), d'Procureure générale an de Justizminister fir weider Gespréicher geruff huet. E Freiden de Moie souzen déi schonn am klenge Krees zesummen, fir sech auszetauschen. Konkretes ass een duerno nach net gewuer ginn. Eppes schéngt awer kloer: d'Evenementer aus de leschte Wochen hunn eppes ugestouss.

An dat dierft sech dann och wuel an engem Amendement am Text vun der Prisongsreform erëmspigelen, wat den Asaz vun de Waffen ugeet. Do sti fir den Ament scho präzis Saachen dran. Op elo de konkreten Asaz vun Taseren oder anerem Material wéi Peffer-Gel drastoe kënnt, sou wéi d'CSV dat fuerdert, war e Freideg nach net gewuer ze ginn. Giischtercher, Parquet a Minister hunn e Freideg de Moien awer Geschlossenheet a Bereetschaft demonstréiert, fir un engem Strang ze zéien, fir datt Rou an de Prisong kënnt.



De Justizminister Felix Braz, deen e Freideg am Nomëtteg och d'Deputéiert an der Chamberkommissioun gesinn huet, sot duerno, dass d'Reunioun ganz konstruktiv war, dass jiddwereen hannert dem neien Text steet an dass dësen nach virum Summer gestëmmt sollt ginn. Sollt hei an de leschten Deeg en aneren Androck entstane sinn, géif dësen Androck net der Realitéit entspriechen.





Equipement vu Giischtercher/Reportage Claude Zeimetz



Och de Parquet wënscht sech, datt d'Reform ëmgesat ka ginn. Wat den Equipement vun de Giischtercher ugeet, huet d'Procureure générale e Freideg de Moie betount, datt dem Groupe d'intervention, dem sougenannte "Grip", haut schonn Handschellen, Matraquen a sougenannte "Bodycuffen" also Gefaangenerimmer zur Verfügung stinn. Nawell verschléisst sech de Parquet net de Fuerderunge vun de Giischtercher. Et ass eng Diskussioun, déi awer net wäert an der Urgence gefouert ginn, esou d'Procureure générale, d'Martine Solovieff.





No der leschter Streikaktioun leschte Weekend, déi Disziplinarstrofe fir 125 Leit mat sech bruecht huet, war et an de leschten Deeg roueg zu Schraasseg, sot e Freideg de Moien de President vun der Delegatioun vun de Giischtercher RTL géigeniwwer. Déi Concernéiert goufen isoléiert an dierfen net un de Sportsaktivitéiten deelhuelen oder schaffen. Datt et awer en allgemenge Malaise gëtt, ass fir den LSAP-Deputéierte Franz Fayot kloer. Punkten, op deene geschafft gëtt, sinn ënnert anerem e méi moderne Strofvollzuch oder Recourse géint disziplinär Decisiounen a verschiddene Fäll. Et géif een de Fuerderungen also sou séier et geet nokommen, sou de Franz Fayot.



D'Gespréich gouf e Freideg gouf dann och vun der AAP selwer als konstruktiv bezeechent, ouni op Detailer anzegoen.





Michel Block - President vun der APP



A sou waarde se all op den Ofschloss vun der Prisongsreform an der Reform vun der Execution des peines, déi zanter 2012 elo schonn um Dësch leien. D'Aarbechten un den Texter si sou gutt wéi ofgeschloss. E Mëttwoch de Moie gëtt, wéi gesot, iwwert de präzise Punkt vum Material fir d'Giischtercher geschwat.



