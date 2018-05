Zanter e Freideg de Moie sinn d'Pompjeeën zu Kaalmes am Asaz, well d'Solarplacken um Daach vun engem Neibau ugefaangen hu mat brennen.

Géint 9.30 Auer e Freideg de Moien sinn déi éischt Corpsen op der Plaz agetraff. D'Feier hat um Daach vum Haus duerch d'Solarplacken ugefaangen an huet sech vun do iwwert den Daachstull weider ausgebreet an ass op d'Fassade iwwergaangen.



Nach ass d'Aarbecht vun de Pompjeeën net ofgeschloss, well et nach ëmmer Sickerbränn ginn. Déi ganz Nuecht iwwer si Pompjeeën op der Plaz, fir d'Feier ënner Kontroll ze halen an um Samschdeg gëtt da mat schwéiere Baumaschinne probéiert, déi läscht Brandnäschter ze erreechen an ze läschen.

Op der Plaz waren e Freideg d'Centre d'Incendie et de Secours vu Sëll, Tënten, Béiwen, Biekerech, Réiden an Useldeng. An der Nuecht op e Samschdeg ass den CIS Miersch am Asaz. Op der Plaz war och de Regionaldirekter adjoint an d'Police.



Beim Feier si keng Persounen zu Schued komm, ma de Materialschued ass ganz héich.