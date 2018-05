AHA, d'Allianz vun Humanisten, Atheisten an Agnostiker hei am Land hat e Freideg den Owend Generalversammlung.

AHA begréisst, datt d'Kierchefabrécke ofgeschaaft goufen an hofft, datt elo de ganze Besëtz vun der kathoulescher Kierch endlech géif ëffentlech ginn. Doduerch géif wahrscheinlech sou munchem kloer ginn, ëm wat et der kathoulescher Kierch wierklech géif goen: ëm Suen. Dat schreift AHA an engem Communiqué. D'Plainte vun 41 Kierchefabrécke fir 40 Milliounen Euro Schuedenersaz géif dat ënnersträichen.

AHA gëtt et elo zanter 8 Joer, zwee Joer ass virdrun un deem atheistesche Grupp geplangt ginn. De Laurent Schley huet e Freideg annoncéiert, datt hien 2019 - aus zäitleche Grënn – als President ophält.

Elo wou politesch, och op Drock vun AHA hin, sech munches mat der 3er-Koalitioun gedoen hätt, wëll AHA sech méi op déi humanistesch Liewensweis konzentréieren, zum Beispill op alternativ Zeremonien, déi op de Veräi géifen duer kommen.