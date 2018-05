E Freideg den Owend ass der Police géint 19 Auer e wäisse BMW tëscht Diddeleng an Näerzeng duerch säi Fuerverhalen negativ opgefall.

Wéi d'Police schreift, huet de Chauffer vum wäisse BMW aner Autoen iwwerholl. E puer Automobilisten, dorënner och d'Patrull selwer, hu missen an de Summerwee auswäichen, fir eng Kollisioun ze verhënneren. D'Beamten hunn d'Kéier gemaach a wollten de BMW verfollegen, de Chauffer hat sech awer schonn duerch d'Bascht gemaach.



D'Police vun Diddeleng sicht elo no deenen Automobilisten, déi e Freideg den Owend géint 19 Auer op der Streck tëscht Diddeleng an Näerzeng vun engem wäisse BMW iwwerholl gi sinn. Si solle sech um 2446-2200 mellen.