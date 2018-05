© RTL Archivbild

Op der N2 zu Mutfert goufen 171 Automobilisten op Alkohol getest, 4 haten eppes gedronk. Bei enger zweeter Kontroll op der N1 zu Nidderanven goufen nach emol 39 Chauffere getest, hei war d'Resultat 1 Mol positiv. Führerschäiner goufen keng agezunn.



Op anere Plazen waren der de Schäin awer lass.



Kuerz virun 23 Auer krut d'Police an der Areler Strooss zu Mamer e beschiedegte Won gemellt. Op der Plaz koum en anert Gefier gefuer an d'Automobilistin an deem Auto huet zouginn, responsabel ze sinn. Well d'Fra positiv op Alkohol getest gouf, krut si de Führerschäin ewech geholl. Donieft war déi technesch Kontroll vun hirem Auto ofgelaf.

E weidere Führerschäin wéinst Alkhol um Steier krut e Chauffer géint 2.30 Auer bei enger Kontroll zu Nojem agezunn.



Kuerz no 4 Auer ass eng Patrull op en Auto opmierksam ginn, dee matten an der Strooss stoung. De Chauffer huet de Beamten gezielt, kee Bensin méi am Won ze hunn. Et huet sech awer nach erausgestallt, dass de Chauffer een iwwert den Duuscht "getankt" hat, nieft engem Fuerverbuet. Et gouf protokolléiert.