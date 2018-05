Kontroll vun de Grenzsteng tëscht Lëtzebuerg a Frankräich (05.05.2018) Zënter 2007 kontrolléiert d’Diddelenger Gemeng d’Grenzsteng tëscht Lëtzebuerg a Frankräich.

Dat geet aus engem Ofkommes ervir, deen de 24. November 1853 tëscht béide Länner ënnerschriwwe gouf.



Knapp 3 Stonnen dauert all Joer d‘Kontroll. Ënnerwee gëtt constatéiert a wéi engem Zoustand d’Grenzsteng sinn an op se eventuell Schied opzeweisen hunn. Wa se verréckelt oder beschiedegt goufen, gi se fotograféiert. Eng ronn 60 Borne stinn aktuell un der Lëtzebuerger-Franséischer Grenz. De Grenzverlaf gouf dann och an engem Ofkommes vun 1820 festgehalen, deen zu Courtrai ënnerschriwwe gouf.



Wéi am Ofkommes vun 1853 virgesinn ass, gëtt dann och ee Bericht iwwert den Zoustand vun de Borne gemaach, deen dann un de Lëtzebuerger Inneministère an un d’Präfektur aus dem franséischen Departement de la Moselle weider gereecht gëtt. Wa Grenzsteng beschiedegt sinn, musse Ministère a Präfektur dofir suergen, datt se nees ersat ginn.



Bei der Kontroll vun de Grenzsteng sinn all Joer eng 25 Benevoler dobäi.



An deem Ofkommes vun 1853 ass awer och festgehalen, datt een dee Grenzsteng beschiedegt, sech strofbar mécht. Déi Persoun kënnt dann och an deem Land viru Gericht, wou se gepëtzt gouf. Eng Aktioun, déi iwwregens am Kader vun der Campagne "Een Dag an der Natur" leeft.