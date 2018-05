ispace wëllt bis 2020 op de Mound (05.05.2018) De Spacemining ass jo ee vun de groussen Zukunftsprojete vun der aktueller Regierung. ispace huet sech an deem Kontext och zu Lëtzebuerg néier gelooss.

Si entwéckelen ënnert anerem e Mound-Rover. Et ass dee klengsten a liichtste Rover, dee jeemools fir eng Moundmissioun gebaut gouf. Den Apparat kann zum Beispill no Waasser oder anere Ressource sichen.

ispace huet Büroen a Japan, an Amerika an zu Lëtzebuerg. Den Ament ass een an Europa op der Sich no Sponsoren a Partneren am technologesche Beräich. Et sicht een innovativ Entreprisen, déi sech d'Weltraum-Erfuerschung interesséieren. Esou e Partner hu se schonn zu Lëtzebuerg fonnt. Paul Wurth schafft elo matt ispace zesummen.

Paul Wurth baut jo ganz performant Héichiewen. An esou Héichiewen bréicht een och um Mound fir do Stohl ze produzéieren. ispace kuckt elo ob déi Technik, déi Paul Wurth zu Lëtzebuerg entwéckelt, och um Mound kéint agesat ginn.