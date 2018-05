Wéi d'Police e Sonndeg mellt, hu si op e puer Plazen am Land missen agräifen, well Automobiliste sech net un de Code de la route gehal hunn.

© RTL Archivbild

Bei enger Vitessekontroll géint 17.20 Auer op der N12 tëscht Heischent a Feelen war ee Chauffer ze séier ënnerwee. Sou séier, datt de Führerschäin nach op der Plaz agezu gouf.

Zu Housen war kuerz virun 18 Auer en Auto negativ opgefall. D'Automobilistin hat ze vill gedronk a krut de Führerschäin ofgeholl. Well dat net fir d'éischte Kéier war an d'Madamm viru Kuerzem schonn hat missen de Führerschäi wéinst ze vill Alkohol ofginn, gouf op Uerder vum Parquet den Auto vun der Fra sécher gestallt.

Um 1.30 Auer ass enger Patrull zu Dikrech an der Avenue de la Gare en Auto opgefall, deen am Zick-Zack ënnerwee war. Och hien hat ze vill gedronk an ass elo mol de Permis lass.



Géint 2.20 Auer war en Automobilist zu Esch opgefall. Och hei war den Alkoholstest positiv an d'Police wollt him de Führerschäin ewech huelen. De Mann huet sech mat Hänn a Féiss gewiert an huet misse mat op de Policebüro fir ze raschten.

Ee leschte Permis gouf zu Iewerleng agezunn. Do gouf kuerz no 3 Auer en alkoholiséirte Chauffer gestoppt.