E Samschdeg den Owend géint 19 Auer gouf d'Police bei d'Stater Gare geruff. E puer Persounen hate sech do an d'Hoer kritt.

© RTL Archivbild

Eng Persoun ass mat engem Messer verwonnt ginn a konnt der Police nach op der Plaz de presuméierte Täter weisen. Deen huet erkläert, e wier vum Blesséierten an 3 anere Leit ugegraff ginn an et hätt sech wëlle mam Messer wieren.



All implizéiert Persounen hu misse mat op de Policebüro. De presuméierter Täter gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum e Sonndeg de Moien viurn den Untersuchungsriichter.



Wéi d'Police nach präziséiert, gouf déi blesséiert Persoun ambulant am Spidol behandelt.