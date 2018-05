X

ECPAT Lëtzebuerg an den Educatiounsministère invitéieren d’Famille mat hire Kanner de ganze Sonndeg gratis an de Park. Zil ass et d’Elteren an eben d’Kanner ze sensibiliséieren, si iwwer de sexuelle Mëssbrauch u Mineuren opzeklären an déi Erwuessen opzefuerderen de Kanner nozelauschteren, wann déi de Besoin hätten iwwer eppes Erlieftes ze schwätzen.



Zanter 20 Joer setzt ECPAT Lëtzebuerg sech géint sexuell Ausbeutung vu Kanner an. Iwwer sexuell Gewalt ze schwätzen wär schwiereg, awer wichteg. Am Beetebuerger Park gouf an deem Kontext en didaktesche Parcours installéiert, wou d’Visiteuren all Informatioune ronderëm d’Kannerrechter kréien.



Méi Detailer den Owend op RTL Radio an Télé Letzebuerg.