Géint 17 Auer war zu Gilsdref an der rue Clairefontaine eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn a gouf dobäi blesséiert.



Kuerz no 20 Auer hat zu Rouspert an der rue du Barrage en Automobilist mat sengem Gefier e Luuchtepotto ze pake krut. Et blouf beim Materialschued.



Ëm déi selwecht Zäit war tëscht Veianen a Biwels e Chauffeur mat sengem Auto an eng Mauer gerannt. Och hei ass kengem eppes geschitt.



E Sonndeg den Owend huet et dann nach zwee mol gebrannt. Géint 18.30 Auer waren d'Pompjeeën an d'rue des Narcisses op Weiler-zum-Tuerm geruff ginn. Hei war e Grill a Brand geroden a kuerz no 22 Auer war an der Garage vun engem Haus zu Betzder an der rue Wecker e Feier ausgebrach. D'Pompjeeë vu Menster a Biwer waren op der Plaz fir ze läschen. A béide Fäll ass kengem eppes geschitt.