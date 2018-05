E Méindeg de Moien huet et tëscht 8.30 an 10.40 Auer 4 mol op eise Stroosse geknuppt. 3 mol war et eng Kollisioun tëscht 2 Autoen, 1 Kéier Auto géint Moto.

Géint 8.30 Auer war en Accident mat 2 Autoen zu Esch an der Rue de Luxembourg.

Géint 9.38 huet et an der Stad um Boulevard Joseph II gerabbelt. Hei waren en Auto an e Moto net laanschtenee komm.



Kuerz no 10 Auer du sinn 2 Autoen zu Diddeleng an der Lëtzebuergerstrooss anenee gerannt.

Um 10.40 Auer dann sinn an der Stad an der rue de Pulvermühle nees 2 Autoen kollidéiert.

Bei all deenen Accidenter gouf all Kéiers 1 Persoun blesséiert.