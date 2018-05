An enger Produktiounslinn vun der Firma déi Betonsdallë produzéiert, war deemools en Aarbechter an enger Zort Ketterad hänke bliwwen.

Um Stater Geriicht huet um Méindeg de Moien de Prozess ëm en Aarbechtsaccident, am Juli 2011, an enger Firma aus der Industriezon „um Monkeler“ zu Esch-Schëffleng ugefaangen.

An enger Produktiounslinn vun der Firma déi Betonsdallë produzéiert, war deemools en Aarbechter an enger Zort Ketterad hänke bliwwen. De Mann vun haut 41 Joer gouf dobäi uerg blesséiert. D'Firma kritt ënner anerem virgehäit, e Kontakt vun der Produktiounslinn wär net sou geschalt gewiescht, dass d'Produktioun am Fall vun engem Tëschefall gestoppt gi wär. Donieft wär d'Produktiounslinn och ronderëm net genuch ofgeséchert gewiescht.

E Polizist huet um Méindeg de Moien erkläert, wéi et deemools zum Aarbechtsaccident koum. Normalerweis géifen d'Dallen iwwert dës Produktiounslinn bis bei e Lift transportéiert ginn. Do ronderëm wär en Drot, an Zougank géif et iwwer zwou Diere ginn. Viru bal 7 Joer wären zwee Aarbechter am Nomëtten aus hirer Paus erëmkomm, wéi si festgestallt hätten, dass sech eng Dalle verkäilt hätt; déi zwee Männer wollten dës Dalle du fräi kréien. Dofir hätte si zwou Eisestaange geholl; deen ee wär op de Lift geklommen, iwwerdeems deen aneren ënnendrënner probéiert hätt, fir se lass ze kréien. Wéi d'Dalle bis lass war, wär de Lift awer zréckgefuer a seng Ausgangspositioun, wouduerch d'Affer net méi drënner erauskomm wär. Deen anere Mann hätt d'Produktioun doropshi gestoppt. De SAMU wär geruff ginn, a fir d'Affer hätt et keng grouss Iwwerliewenschancë ginn.

Nom Accident hätt sech d'Fro gestallt, firwat d'Maschinn fonctionnéiert huet, well d'Produktioun u sech hätt misse gestoppt ginn. Am Mäerz 2011, d.h. 4 Méint virum Accident, wär se kontrolléiert ginn an an der Rei gewiescht, sou den Enquêteur vun der Police. Donieft wär och d'Fro opkomm, firwat déi zwee Männer net op eng oder zwou weider Persoune gewaart hunn, fir d'Dalle lass ze kréien. Schrëftlech Consignë wären eréischt nom Accident opgestallt ginn, an de Chef vun der Firma hätt d'Accident net verstanen.

Do virdrun hat de Me Philippe Penning, als Affekot vun zwou Parties civilen, Schuedenersatz an Héicht vun 12.000 € fir déi zwee Kanner vum Affer gefrot.

Dëse Prozess soll bis e Mëttwoch mat daueren.