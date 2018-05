Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Télé Lëtzebuerg

ArcelorMittal muss awer verschidde Geschäftsaktivitéiten ofstoussen.

Op der Lëscht, déi de Stolgrupp der EU-Kommissioun proposéiert huet, steet och déi fréier Galvalange vun Diddeleng.



D'Regierung, d'Gewerkschaften an d'Gemeng Diddeleng hu mobiliséiert, fir dass dat d'Diddelenger Wierk am Grupp ArcelorMittal bleift.

Do schaffen eng 300 Leit, déi ëm hir Zukunft fäerten, och wa Bréissel ëmmer nees ënnersträicht, et géif een net zouloossen, dass déi Wierker déi ofgestouss ginn, herno vum Repreneur zougemaach ginn.



RTL-NEWS vum 24.4.18: ArcelorMittal: Wéi steet et ëm d'Zukunft vum Diddelenger Wierk?