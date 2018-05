© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

Net ëmmer, mee dacks ass eng rar Krankheet liewesgeféierlech a chronesch a brauch eng speziell Behandlung. D’Diagnose selwer ass meeschtens schonn e Schock fir déi betraffe Leit, duerno fält et hinne schwéier sech z'orientéieren an déi richteg Dokteren a Behandlungen ze fannen. D’Gesondheetsministesch Lydia Mutsch betount, dass et net dierft sinn, dass Leit, déi vun enger rarer Krankheet betraff sinn, gezwonge wieren, Informatiounen iwwer Internet ze beschafen.



Hei géif et elo eng speziell Ulafplaz ginn, wou Patienten an d'Famillje gutt opgehuewe wieren an informéiert ginn, dat encadréiert vu Spezialisten.



nationale Plang vun de rare Krankheeten

Den nationale Plang vun de rare Krankheeten zesumme mam neie Spidolsgesetz sollen eng besser Diagnostik erméiglechen, grad esou wéi eng cibléiert a personaliséiert Prise en Charge vum Patient. Dat, esou d'Gesondheetsministesch, wier speziell fir esou Patienten extrem wichteg.



Dacks géifen dës Patiente vun enger Plaz op déi aner geschéckt ginn a wëssen dacks net, wien hinne wierklech hëllefe kéint. An och op déi psychologesch Betreiung gëtt vill Wäert geluecht. Esou eng Diagnos géif nämlech ganz séier engem Patient säi Liewen op d'Kopp geheien. An do misst een als Mënsch einfach guidéiert ginn.



Net all rar Krankheet ka mat Succès behandelt ginn, seet d‘Francesca Poloni Coordinatrice vum "Plan national des maladies rares". Déi grouss Problematik wier d'Prise eng Charge: 97% vun de rare Krankheete kënnen nämlech net richteg behandelt ginn, well et einfach keen Traitement gëtt. De psychosozialen Domaine géif hei ëmsou méi wichteg sinn.

Fir 5 Joer, also bis 2022, ass de "Plan national des maladies rares" ugesat.



D'Presentatioun vum nationale Plang vun de rare Krankheeten