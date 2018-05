Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

A si suergt fir vill Ierger bei eelere Leit, déi manner gutt ewechkommen wéi fréier, wa si op eng Hëllef am Alldag ugewise sinn. De Méindeg huet sech de Minister mat de Sozialpartner zesummegesat, an de Romain Schneider versprécht, séier nozebesseren.Zemools fir Leit, déi e speziellen Appui brauchen. Do hätt sech erwisen, datt eng Partie Beneficiairë méi wéi déi maximal zougestane 5 Stonnen brauchen.

En Aarbechtsgrupp soll elo séier schaffen. Dat gouf versprach. Dat selwecht gëllt fir d'Course-Sortien, wou sech vill Leit beschwéiert haten, kaum nach Hëllef ze kréien, fir Kommissiounen maachen ze goen.

Och do soll et eng kloer Formulatioun ginn. "Mir hunn mat de Sozialpartner vereinbart, datt déi Courses-sortie erëm solle lafen, wéi si virdru gelaf sinn. Esou datt jidderee se kann applizéieren“, huet de Romain Schneider betount.