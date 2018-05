Fir d'zweet, well am Juni en 1. Prozess no nëmmen enger Sëtzung ënnerbrach gi war, nodeems d'Presidentin vum Geriicht eng zweet psychiatresch Expertise vum Beschëllegte gefrot hat.





De Mann riskéiert nämlech liewenslängleche Prisong, well hien am Januar 2015 seng deemools 48 Joer al Ex-Fra virsätzlech soll ëmbruecht hunn. D'Affer war am Hannerhaff vun engem Haus zu Esch mat op d'mannst 6 Schëss doutgemaach ginn. Den Ugekloten hat sech doropshi wëllen ëmbréngen; eréischt no Verhandlunge vu ronn zwou an enger hallwer Stonn mat enger Spezialunitéit vun der Police hat hie sech erginn.



Mordprozess 40 Méint dono - Reportage Eric Ewald





RTL NEWS: Familjendrama: Ursaach vum Escher Mord soll Scheedung sinn







Deemools hat de Boulevard Kennedy a béide Richtunge misse gespaart ginn; de Mann sëtzt iwwerdeems zanter der Dot an Untersuchungshaft. Um Méindeg sot de Beschëllegten um Ufank vun der Sëtzung, hien hätt net ganz verstanen, wat him virgeworf gëtt. Hie kéint sech net un dat erënneren, wat virun eppes méi wéi 3 Joer geschitt ass, an hie wär sech net bewosst, dat gemaach ze hunn. Dogéint ass d'Bild, dat déi zwee Psychiatere vun him gezeechent hunn, relativ kloer!





Eng Psychiaterin, déi de Mann am Juni 2015 gesinn hat, hat hien zejoert an huet hie gëschter fir zourechnungsfäeg gehalen zum Zäitpunkt vun der Dot a fir strofrechtlech responsabel; där Meenung war och dee Psychiater, deen de Mann am Januar gesinn hat an deen déi zweet Expertise erstallt huet. Fir d'Psychiaterin wär de Mann onzefridde gewiescht mat der Scheedungsprozedur; de Moment vun der Dot war d'fréier Koppel bal ee Joer getrennt. De Mann, dee seng Ex-Fra och menacéiert hat, hätt no der Dot d'Tendenz gehat, fir déi ze minimiséieren; schliesslech hätt hien alles gemaach fir seng Famill a sech näischt ze reprochéieren. Psychorigiditéit, Jalousie a Manktem u Selbstkritik waren 3 Beschreiwungen, déi a béiden Expertisen erëmkomm sinn, genee wéi de Constat, dass de Mann net ze heele wär. Den zweete Psychiater huet festgehalen, dass et an der Koppel zu Gewalt géintiwwer der Fra komm wär an déi dowéinst d'Scheedung gefrot hätt. Dat spéidert Affer hätt och zweemol bei der Police Plainte gemaach géint de Mann mat der, Zitat, „paternalistescher Weltanschauung“; dee wär och zweemol verwise ginn. De Mann kéint sech drun erënneren, dass hien d'Fra op deem fir si fatalen Dag gesinn huet an hien e Revolver am Auto hat; fir de Psychiater wär d'Dot dono och compatibel mam Mann senger Perséinlechkeet.