Géint 18.50 Auer waren tëscht Ettelbréck an Nidderfeelen 3 Ween anenee gerannt. Beim Tëschefall goufen 3 Leit blesséiert. Op der Plaz war eng Ambulanz vu Réiden, d'Pompjeeën vun Ettelbréck, och mat enger Ambulanz an d'Police.



Kuerz no 19 Auer waren zu Walfer an der Dikrecher Strooss 2 Autoen net laanschtenee komm. Hei gouf eng Persoun liicht blesséiert.



An ee liicht Blesséierte gouf et och an engem Accident géint 21.50 Auer zu Schengen op der Grenz fir an Däitschland. En Auto an e Moto haten sech do ze pake kritt.



Zu Déifferdeng an der rue Michel Rodange stoung e Méindeg den Owend géint 17.40 Aue den Daach vun engem Haus a Flamen. D'Pompjeeë vun Esch, Péiteng an Déifferdeng waren am Asaz. Et ass kengem eppes geschitt.