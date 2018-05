© RTL Archivbild

Den OGBL hätt net no baussen iwwert de Contenu vun de Gespréicher ze kommunizéieren, steet nach am Communiqué vun der Bankenassociatioun. D'Verhandlunge géifen doduerch a Gefor geroden, sou d'Aleba. Et wier enttäuschend, mengt de Generalsekretär Laurent Mertz, dass sech den OGBL net un dëst Versprieche gehalen hätt. Diskussioune wieren technesch, vaste a komplex an zu dësem Zäitpunkt Detailer no baussen ze droen, onnéideg. Dëse Schrëtt géif den Interête vun de Salariéen aus dem Bankesecteur näischt bréngen.



An hirem Communiqué wollt sech d'Aleba dann och net weider äusseren, ausser, dass et nach ëmmer keng komplett Satisfaktioun géif ginn, wat déi initial Revendicatiounen betreffen. D'ABBL wier awer schonn a verschiddene Punkten entgéint komm. All Säit hätt musse Konzessioune maachen, sou nach de Generalsekretär vun der Aleba. Et misst een Diskussiounen als e Ganzt gesinn.



Wat iwwerdeems déi d'Juni-Primme ugeet, wier et evident, dass keen eppes dierft verléieren. Wéi et nach heescht, hätten d'Salariéen aus dem Bankesecteur eng responsabel Attitüd verdéngt. De Laurent Mertz erënnert drun, dass d'Bankenassociatioun och eleng e Kollektivvertrag kéint ënnerschreiwen, bedéngt duerch seng sektoriell Representativitéit.