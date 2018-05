© RTL Archivbild

Fantastisch ! Richtige Fake News - total erfunden - wie in Amerika. Jetzt endlich auch in Luxemburg im @Tageblatt_Lux https://t.co/etltRaZymK via @tageblatt_lu — Jean-Jacques Rommes (@JJRommes) May 8, 2018

Dat huet Tageblatt en Dënschdeg de Moie gemellt.Dat néidegt Gesetz soll ähnlech wéi beim Staat funktionéieren. Et kann een Iwwerstonne sammelen an déi da méi spéit als Congé eranhuelen, bis zu engem Joer. Eng Stonn bleift eng Stonn a wann de Betrib Faillite geet, gëtt et eng Ofsécherung.Am Bankesecteur gëtt et haut schonn sou Zäitspuerkonten.De Jean-Jacques Rommes vun der UEL schwätzt an deem Kontext awer vu Fake News.