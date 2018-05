Am Kader vun den Diskussiounen ëm d'Verlängere vun den Ëffnungszäiten am Commerce, revendiquéiert den LCGB e legale Kader deen attraktiv fir Salariéen ass.

Dat huet d'Gewerkschaft en Dënschdeg de Moien an engem Communiqué matgedeelt. De 4. Mee gouf eng Enquête lancéiert, fir d'Aarbechtskonditioune vun de Salariéen am Commerce z'analyséieren. Ronn 20.000 kruten de Questionnaire zougeschéckt.D'Gewerkschaft fuerdert, dass de legale Kader egal wéi muss adaptéiert ginn. An deem Kontext refuséiert den LCGB op en Neits eng komplett Liberalisatioun. Fir de Secteur vum Commerce méi attraktiv fir d'Salariéen ze maachen, freet de Chrëschtleche Gewerkschaftsbond eng ganz Serie vun Adaptatioune wat déi generell Organisatioun betrëfft. Dorënner falen dem LCGB och d'Ouvertureszäite bei de Crèchen an d'Horairen am ëffentlechen Transport um Weekend.