Wéi d'Police mellt, huet en Onbekannten e Méindeg matten am Dag probéiert zu Beetebuerg an e puer Wunnengen anzebriechen.

Bei 3 Wunnengen an der Rue des Cheminots krut de Brigang just d'Dier beschiedegt, déi 4. Dier krut et dunn opgebrach. Do huet den onbekannten Täter d'Zëmmeren op Wäertsaachen duerchwullt. Ob eppes geklaut gouf, huet d'Police net präziséiert.