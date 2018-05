An 87% vun de Fäll an deenen den Ombudsman ageschalt gouf, kruten d'Leit duerno deels oder komplett Satisfaktioun. Dat geet aus dem Joresrapport '17 ervir.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D’Mediatrice Claudia Monti, déi mëttlerweil e Joer an hirer neier Funktioun ass, huet den zoustännegen Chamberkommissiounen de Rapport mat Hëllef vu verschiddene Beispiller erkläert, mat deenen een am Laf vum leschte Joer confrontéiert gouf.

Den Ombudsman këmmert sech jo ëm Reklamatiounen bei Administratiounen, sief et bei engem Ministère oder enger Gemeng.

Iwwer 1.100 gouf et där am Laf vun 2017. Bal en Drëttel krut och e Suivie vum Mediateur. Vun deenen Fäll wou bei enger Administratioun intervenéiert gouf, sinn 87% esou ausgaangen, dass d’Leit deels oder komplett Satisfaktioun kruten.

D’Claudia Monti huet eng Rëtsch u Beispiller opgelëscht, vu Fäll déi traitéiert goufen. Et hätt een dacks gemierkt, dass d’Mënschlechkeet ze kuerz kënnt. Dofir géif sech de Facteur vun de mënschleche Schicksaler, déi ze kuerz koumen och wéi e roude Fuedem duerch de Rapport zéien.

Eng Kritik déi et och schonns vun hire Virgänger gouf, ass weiderhi valabel, nämlech dass d’Delaie bei Affären, mat deenen de Parquet général befaasst ass, nach ëmmer vill ze laang daueren. Et géif do chronesch u Personal feelen.

De komplette Joresrapport fënnt een iwwregens am Detail an och schrëftleche Beispiller um Internet, ënnert ombudsman.lu