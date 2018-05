© Police

D'lescht Woch waren en Donneschdeg am Ausgang vun Dummeldeng an enger laanggezunner Lénkskéier zwee Autoe frontal anenee gerannt. Deen een Auto war op d'Géigespur geroden. Den Auto deen entgéint komm ass, hat keng Méiglechkeet en z'evitéieren.



Wéi d'Police um Dënschdeg matdeelt, ass de Chauffer aus dem zweeten Auto u senge schwéiere Blessuren am Spidol gestuerwen.



Et handelt sech ëm e Mann vun 79 Joer vu Bech.



Am ganzen hate 4 Leit missen an der Klinik behandelt ginn. D'Police freet am Kontext vun deem Accident no Zeien.