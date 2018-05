© AFP

Wéinst versichtem Mord steet zanter en Dënschdeg de Moien e Mann vun 42 Joer an der Stad virun de Riichter. Him gëtt virgehäit, am Juli op der Kockelscheier versicht ze hunn, eng haut 29 Joer al Fra mat engem Messer ëmzebréngen. Si hat op d'mannst 3 Stéch hannen an den Hals kritt.

Donieft soll de Mann nach probéiert hu seng Stéifschwëster vun haut och 29 Joer ëmzebréngen. Där war hie mam Messer nogelaf.

De Rechtsmedeziner, deen dat 1. Affer 3 Deeg no de Faite gesinn hat, sot um Dënschdeg de Moien, si hätt erzielt, dass de Mann direkt op si duerkomm wär an zougestach hätt, mat engem Messer fir ze schielen; si gouf dobäi hannen um Hals an un der Hand blesséiert. Ënner anerem war eng Wonn vu 5cm beim Schlësselbee festgestallt ginn. D'Blessure wäre potenziell liewensgeféierlech gewiescht, well just e puer Zentimeter vun der Halsschlagoder ewech.

Engem Psychiater hat den Ugeklote gesot, hien hätt e puermol am Ausland am Prisong gesiess, ë.a. wéinst Kierperverletzung. Leit aus sengem Ëmfeld hätten hien och als aggressive Mënsch beschriwwen, sou den Expert. De Beschëllegte wëll virun der Dot SMSe vum 1. Affer kritt hunn; doduerch hätt hie sech beleidegt gespiert. Hien hätt Sträit mat der Fra kritt an d'Nerve verluer, wat am Géigesaz steet zu hiren Aussoen. Fir de Psychiater hätt de Mann wéineg Asiicht fir seng Dot bewisen, eng Dot, déi eng gewëss Planung virausgesat hätt an domat éischter keng Affekthandlung gewiescht wär. De Mann wär zum Zäitpunkt vun der Dot zourechnungsfäeg gewiescht an dofir strofrechtlech responsabel; wéinst senger Impulsivitéit bestéing och d'Gefor vun enger Récidive.

Iwwerdeems de Beschëllegten um Ufank vun der Sëtzung erkläert hat, dass d'Virwërf falsch wären, huet dat 1. Affer gemengt, hie wär viru genee 10 Méint direkt mam Messer op si duerkomm, ouni e Wuert ze soen. Si hätt nach probéiert fortzekommen, ma hien zougestach. Si hätt ugefaange mat bludden, an hie wär fortgaangen. D'Stéifschwëster sot hirersäits, dass si fortgelaf wär, nodeems dës Fra néiergestach gi war, well hie virdru scho versicht hätt, si dout ze maachen.

Dëse Prozess soll e Mëttwoch op en Enn kommen.