© Facebook Ville de Grevenmacher

Nodeems et d'lescht Woch schonn um Parking Bouillon zu Vandalismus a Form vu gesprayten Hakekräizer komm ass, koum et elo zu Gréiwemaacher zu engem ähnlech Virfall, och wann d'Envergure déi Kéier net grad esou grouss ass.

Dës Kéier gouf op engem Parking bei der Schléiss op Material vun der Gemeng gesprayt. Ähnlech wéi an der Stad, waren et och hei nees Uspillungen op Nazi-Däitschland. Et goufen Uspillungen op de Numm "Adolf Hitler" gemaach, respektiv "Sieg 1945" geschriwwen.





Persounen déi gesinn hunn wien dat geschriwwen huet, sollen sech bei der Maacher Gemeng (Tel.: 750311-1) oder bei der Police (Tel.: 24471200) mellen.