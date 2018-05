20 Milliarden Apparater si weltwäit mam Internet connectéiert, bedeit also all Kéiers eng potentiell Gefor, fir vu Cyberkriminalitéit betraff ze ginn.

© Laurent Weber

An och zu Lëtzebuerg geet den Trend erop. Ëmmer méi Privatleit, Betriber an och de Staat ginn Affer vun digitalen Attacken. Dowéinst huet de Staatsminister Xavier Bettel elo déi national Strategie fir Cybersécherheet annoncéiert, fir dem Trend zu ëmmer méi digitaler Kriminalitéit entgéintzewierken.

Eng Cyberattack verhënnere kéint een net, et kéint een awer sensibiliséieren an opklären. Dacks fale Leit op e Bedruch eran den si herno deier ze stoe kënnt. De Staatsminister Xavier Bettel nennt hei d'Beispiller vun der Ierfschaft vun engem ominéise Monni an Afrika, der Tombola a Spuenien déi ee soll gewonnen hunn oder enger Minn, déi natierlech vill Geld wäert ass, een allerdéngs e Kontakt op Lëtzebuerg misst opbauen.



© Laurent Weber

Weder Betriber, nach Privatpersoune fille sech gutt genuch iwwert d’Gefor vun den digitalen Attacken informéiert. 69% ginn un keen Iwwerbléck iwwert d'Cyberkriminalitéit ze hunn, esou eng Etüd vun der europäescher Kommissioun. 60% vun de Betriber hunn d'Gefor vun enger Cyberattack net evaluéiert, 51% vun de Bierger fannen, dass se bis ewell net genuch Informatiounen iwwert d'Menacë vun der Cyberkriminalitéit kritt hätten.

Nieft der digitaler Kompetenz déi duerch déi national Strategie fir Cybersécherheet soll erhéicht ginn, soll och dat informatescht Ëmfeld besser protegéiert ginn. D’Computere vu Staat solle vun engem Programm iwwerwaacht ginn. Dëst, esou de Premier Xavier Bettel, wär natierlech net mat Spionage gläichzesetzen, mee de Programm reagéiert automatesch a nëmmen dann, wann eng Gefor, wéi e Virus zum Beispill detektéiert gouf.



De Luc Feller vum Haut-Commissariat à la Protection nationale huet d’Risike vu Cyberattacken erkläert a wat doduerch alles ka geschéien. Ënnert anerem ass et mëttlerweil absolut machbar, sech an de System vun de Stroossen- a Verkéiersluuchten eranzehacken:





Luc Feller vum Haut-Commissariat à la Protection nationale



E séchert digitaalt Ëmfeld wier nieft der Noutwendegkeet zousätzlech och nach e gutt Argument fir de Wirtschaftsstanduert Lëtzebuerg. Déi aktuell national Strategie fir Cybersécherheet ass iwwert di nächst 2 Joer, also bis 2020 ugesat.