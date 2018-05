All Samschdeg setze sech d'Street Angels zu Bouneweg fir Leit um Existenzminimum a Sans-Abrisen an.

D‘Martine Kohl huet d’Associatioun virun engem Joer an d’Liewe geruff. Si wollt net méi einfach just nokucken. Antëscht ass aus de Street Angels eng Asbl ginn. De Facebook Grupp huet schonn eng 2.000 Memberen, déi d’Engele vun der Strooss mat Donen ënnerstëtzen. Sief et mat selwer gekachte Platen, Kleeder, Hygiensartikelen oder och Spillsaache fir bedierfteg Kanner. Och Entreprisen an den Cent-Buttek sinn eng ganz wichteg Ënnerstëtzung.

Déi ganz Woch iwwer gëtt organiséiert a koordinéiert. Fir deenen, déi et manner gutt hunn, um Samschden Kaffi, Bréidercher, Zaloten an eppes Waarmes ubidden ze kënnen.





Wéinst eiser Kamera fëllt sech de Parking virun der Amiperas zu Bouneweg net grad sou séier, wéi soss. Awer kee bleift hongereg. Och net de Jacques, dee vum Centre Ulisse eriwwer kënnt. Begleed gëtt hien dobäi ëmmer vum Kevin, e Street Angel, dee weess wat der vill hei duerchmaachen. Hie war selwer laang op der Strooss an huet elo decidéiert, deenen ze hëllefen, déi him gehollef hunn.

D'Street Angels wëllen deenen an Nout och aus hirer schwéierer Situatioun eraushëllefen. Sou wéi dem Ricardo. Deen Ufank des Joers aus dem Prisong koum an op der Strooss galant ass.

D’Asbl ass op all Hëllef ugewisen. Wëll een eng Hand mat upaken, ass et am beschten, et geet een um Samschden einfach laanscht.