Et sollt u sech eng Formalitéitssaach ginn, mee du koum et ganz anescht.

Am Staatsrot sollt duerch e Vote d'Affekotin Joëlle Christen d'Sam Tanson ersetzen, déi jo fir den Claude Adam op de Bänke vun "Déi Gréng" an d'Chamber nogeréckelt war.D'Madamm Christen war virun zwou Wochen duerch déi Gréng op de fräie Posten am Conseil de l'Etat proposéiert ginn - mee haut ass si RTL-Informatiounen no beim Vote am héije Gremium duerchgefall.

Dat bei 3 Kandidaten.

D'Joëlle Christen ass Presidentin vun ATD-Quart Monde.

Mat engem klore Vote vu 14 géint 5 Stëmmen hu sech d'Membere vum Staatsrot awer fir d'Kandidatur vum Martine Lamesch decidéiert an domat géint d'Kandidatin vun deene Gréngen, wat u sech e kloren Desaveu fir dës Partei bedeit, déi bis ewell mam Mike Mathias zanter 2014 mat engem Member am Staatsrot vertrueden ass.

Op Nofro hin huet eis d'Affekotin a fréier Riichterin um Verwaltungsgeriicht Martine Lamesch confirméiert, datt si eréischt um Méindeg als onofhängeg Kandidatin hir Demande un de Staatsrot adresséiert huet. Dës gouf also um Dënschdeg ugeholl - dës Propositioun vum Staatsrot geet elo un de Grand-Duc, deen d'lescht Instanz ass, fir ze tranchéieren.