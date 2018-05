Neies bei Ausbildung zu Infirmière oder Infirmier (08.05.2018) Duerch eng nei "Simulatioun" ass d'Ausbildung méi realitéitsno ginn, wat vill Acteure begréissen, ma et gëtt e Manktem bei de Proffen ...

Dat läit mat do drun, dass et zu Lëtzebuergass, wéi dat am Ausland de Fall ass. Dat seet de Roland Muller, deen am LTPS, also an der Infirmièresschoul, fir d'Formatioun vun den Infirmieren zoustänneg ass.Fir deem Problem elo entgéintzewierken an d'Schüler esou séier wéi méiglech mat der Realitéit ze konfrontéieren, gouf en neit Formatiounskonzept ausgeschafft.mat Acteure soll de Schüler d'Méiglechkeet ginn, d'Theorie, déi sinn an der Schoul léieren, ënner kontrolléierte Bedingungen ze probéieren. Dat géing vill dobäi hëllefen, de Schüler méi Sécherheet an hire Gesten ze ginn, seet de Roland Müller.Bis elo ass den LTPS déi eenzeg Schoul, déi esou e System an der Formatioun asetzt - de Retour vun de Schoulen, awer och vun den Acteuren um Terrain, also de Spideeler, wier. D'Schüler, déi esou eng Simulatioun matgemaach hunn, wiere vill méi roueg, wa se déi éischte Kéier op e reale Patient am Spidol treffen, seet de Roland Muller.Insgesamt ass d': en theoreteschen Deel, d'Simulatioun an dono de Stage um Terrain.Dat ass natierlech eng Opdeelung, déi vill Ressourcë brauch, an do gëtt et e grousse Problem. Et géingen zwar ëmmer méi Schüler ginn, mä an deene leschte 4 Joer wieren et am Verhältnis zu de Schüler esouguer, seet de Roland Müller. An dat wier ee ganz seriöe Problem.