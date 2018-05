Tëscht 2010 an 2013 hat eng Fra an der Stad miwweléiert Cafészëmmere fir 300 bis 600 € de Mount verlount.

© AFP-Archiv

An enger Affär vu Locatioun vu Cafészëmmere gouf en Dënschdeg um Stater Geriicht eng Geldstrof vu 6.000 € géint eng Fra gesprach. Tëscht 2010 an 2013 hat si an der Stad miwweléiert Cafészëmmere fir 300 bis 600 € de Mount verlount.D'Fra krut awer ë.a. virgehäit, dass d'Zëmmeren ze kleng an net héich genuch, net genuch isoléiert an net anstänneg miwweléiert waren.