„Et gouf eng gewëss Planung vun der Dot an de Mann ass zilstrebeg dohi gaangen, fir d'Fra dout ze maachen!“: Dat sot en Enquêteur vun der Police en Dënschdeg um Stater Geriicht, um zweeten Dag vun engem Mordprozess géint e Mann vun haut 59 Joer.



Deem gëtt virgehäit, am Januar 2015 seng deemools 48 Joer al Ex-Fra virsätzlech ëmbruecht ze hunn. Am Hannerhaff vun engem Haus zu Esch war d'Affer mat op d'mannst 6 Schëss doutgemaach ginn.

Mord un Ex-Fra viru Geriicht / Reportage Eric Ewald



Doropshin hat sech den Ugeklote wëllen ëmbréngen. Eréischt no Verhandlunge vu ronn zwou an enger hallwer Stonn mat enger Spezialunitéit vun der Police hat hie sech erginn. De Boulevard Kennedy hat deemools a béide Richtunge misse gespaart ginn.

Den Enquêteur vun der Police ass a sengem ganz ausféierleche Rapport ënneranerem op d'Dokumenter agaangen, an deenen de Mann d'Fra menacéiert hat. De Polizist huet an deem Kontext geschwat vun, Zitat, „krassen, aggressiven a knaschtege Saachen, déi net grad stubenrein“ wären. De Mann hätt ënner anerem d'Zerstéckele vun der Fra ugekënnegt an eng grouss Iwwerraschung ugedeit. Et géif hir näischt bréngen, sech ze verstoppen, hie géif fir den Dag liewen, op deem si sech géifen erëmgesinn. Um Dag vun der Dot hätt den Enquêteur och Handymessagë gewise kritt am Stil „Ech bréngen Dech an deng Famill ëm!“ Fir de Polizist waren dat ganz kloer a massiv Menacen, mat deenen d'Famill ënner Drock gesat gouf. Dat spéidert Affer hätt dowéinst Angscht ëm seng Famill gehat. 2 bis 3 Woche virun der Dot hätt de Beschëllegten déi geluede Waff an den Auto geluecht. D'Mëttelconsole vum Gefier wär dofir preparéiert gewiescht. Direkt no der Dot hätt hie Familljememberen, deenen hie begéint wär, erzielt, d'Tatta, respektiv Schwëster wär dout. Säin Ex-Eedem hätt nach dovun erzielt, dass de Mann eemol op seng riets Hand gewisen a gesot hätt, dat wär d'Hand, déi seng Fra eng Kéier riichte géif.

D'Kanner vum Ugekloten, zwou Duechteren an e Fils, haten hirersäits en däischtert Bild vun hirem Papp gezeechent an hir eegen Angscht ausgedréckt. Eng Ausso an deem Kontext war: „Wann hien aus dem Prisong erauskënnt, bréngt hien eis ëm!“

Dëse Prozess geet e Mëttwoch am Nomëtteg virun.