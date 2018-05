E Freideg hat et zu Kaalmes an engem Neibau gebrannt. Solarplacken um Daach hate Feier gefaang an et sollt immens schwéier sinn de Brand ze läschen.

Nodeems e Freideg de Moien zu Kaalmes den Daach vun engem Haus ugefaangen hat mat brennen, an et de Pompjeeën eréischt no 30 Stonne gelongen ass, och déi lescht Sickerbränn ze läschen, stelle sech eng Partie allgemeng Froen: Kënne Solarplacken Feier fänken oder kënnt d'Feier meeschtens vun enzwousch anescht? Wat sinn d'Schwieregkeete bei esou engem Brand a wat kann ee präventiv maachen? D'Claudia Kollwelter huet bei de Rettungsdéngschter nogefrot.

Brand Kaalmes / Suivi vum Claudia Kollwelter



Den Tom Barnig, Responsabel vun den Operatiounen vun de Rettungsdéngschter erkläert, datt nämmlecht wéi bei aneren elektresche Maschinnen, et och bei Solarplacken, zu engem techneschen Defekt komme kann. A ganz ville Fäll géing d'Feier allerdéngs op anere Plazen entstoen an dann op den Daach an d'Panneauen iwwergräifen. D'Schwieregkeet wat Solarplacken ugeet, wier datt d'Plack selwer ëmmer ënner Stroum bleift. Et ginn allerdéngs aner Sécherheetssystemer, zum Beispill kritt een d'Leitungen vu bannen am Haus gekappt. Ma um Panneau selwer, kritt een de Stroum net ofgeschalt. Dat mécht Läschaarbechten och nees méi schwiereg, well Stroum a Waasser sech net onbedéngt gutt matenee verdroen.



Et gesäit een ëmmer méi dacks Diech mat Solarplacken, souwuel bei gréissere Gebaier wéi och eenzelen Haiser. Dat wier och prinzipiell kee Problem an d'Pompjeeë wéisten och domat ëmzegoen. Wichteg ass , dass Installatiounen no den aktuellen Normen gebaut ginn, well et bestëmmte Sécherheetsbestëmmungen ginn.



Am Fall vu Kaalmes koum dobäi datt d'Passivhaus mat Stréi isoléiert war. E Produit, deen doduerch, datt en ökologesch ganz interessant ass, ëmmer méi dacks zum Asaz kënnt. Op där anere Säit ginn et Plazen, wou esou eng Isolatioun net erlaabt ass, zum Beispill bei engem Appartementshaus. D'Leit misste sech bewosst sinn, datt et fir d'Pompjeeë relativ schwéier ass e Brand ze läschen, wa Stréi als Isolatiounsmëttel verbaut gouf, sou nach den Tom Barnig.