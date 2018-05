© RTL Archivbild

Géint 17.40 Auer hate sech tëscht Dikrech an dem Bamerdall en Auto an e Moto ze pake krut. Eng Persoun gouf liicht verwonnt. Kuerz 19.30 Auer waren och um Potaaschbierg en Auto an e Moto anenee gerannt. Och hei gouf eng Persoun liicht blesséiert.



Wéi den 112 mellt, hat et och nach 2 Mol gebrannt. Um 17.45 Auer stoung zu Réimech an der Route du Vin e Container a Flamen. Um 21.15 Auer waren et zu Bous an der Lëtzebuerger Strooss, Hecken, déi Feier gefaang haten.