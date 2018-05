© RTL Archivbild

Huet d'Firma eng korrekt Adress?

Gëtt et eng Festnetznummer?

Hu scho Leit Erfahrunge mat der Firma gemaach (am Ëmfeld nofroen, am Internet recherchéieren, ginn et Bewäertungen)?

Hat ee genuch Zäit, sech entweder fir oder géint en Optrag ze decidéieren?

Hutt Dir e puer Offere vu verschiddenen Firmaen?

Falsch Handwierker um Wierk/ Reportage Raphaëlle Dickes



Fiichtegkeet an de Maueren, knaschteg Garagenafaarten oder aner Aarbechten ronderëm d'Haus gi gär am Fréijoer gemaach. Dat wëssen och dubiéis Aarbechter, déi an dëser Saison proaktiv ronderëm schelle ginn, fir séier un Aarbecht ze kommen. si leeë sech besonnesch gewieft un, fir direkt beim éischte Rendez-vous mat engem ënnerschriwwene Kontrakt heem ze fueren. Virun deenen hunn de lëtzebuergeschen an europäesche Konsumenteschutz e Mëttwoch zesummen an engem Communiqué gewarnt.Virop ginn et e puer Punkten, op déi een oppasse soll:Et kann ee sech am Virfeld mat engem Autocollant, op deem "Colportage Nee Non Nein Merci!" steet, virun onseriéisen Aarbechter schützen. Ze kréie sinn déi bei der CEC oder ULC a kann ee sech op d'Bréifkëscht oder op d'viischt Dier pechen. Ass een op en Trick eragefall a gouf trotz Autocollant dozou iwwerriet e Kontrakt z'ënnerschreiwen, muss ee geriichtlech dogéint virgoen.D'Raphaëlle Dickes huet mat engem Affer vu falschen Handwierker geschwat a kläert op iwwer d'Tricken vun deenen onéierlechen "ambulanten" Aarbechter aus dem Grenzgebitt.