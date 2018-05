An der Entrevue an der zoustänneger Chamberkommissioun goufe eng Partie Onzefriddenheeten aus der Welt geschaf. D'Fuerderung no Waffe bleift awer.

© RTL (Archiv)

D'Situatioun am Prisong hätt sech berouegt an d'Giischtercher si frou, dass se vun der Politik gehéiert goufen. E Mëttwoch de Moie waren d'Vertrieder vun der AAP, der Association vun de Giischtercher, zesumme mat der Procureur générale a mam Justizminister Felix Braz an der zoustänneger Chamberkommissioun.



Eng Entrevue, déi wéi et schéngt eng Partie Onzefriddenheeten aus der Welt geschaf huet. Et wéilt een elo net ze wäit an d'Vergaangenheet kucken, sot de President vun der AAP Michel Block. Et wär ee bereet, sech nei opzestellen an zesumme mat der Politik no neie Léisungen ze sichen. Un hirer Revendicatioun no besserem Equipement halen d'Giischtercher awer fest. D'Deputéiert, den zoustännege Minister an d'Procureure générale verschléisse sech deene Gespréicher net.





Extrait Michel Block



Extrait Gilles Roth



Ob d'Giischtercher elo Taseren, Peffer-Gel oder soss Waffe kréie sollen, ass och no der Entrevue nach net kloer. D'CSV fuerdert déi néideg Waffen, déi et dem Giischtge méiglech maachen, sech aus der Distanz géint ee potentiell geféierleche Prisonnéier ze wieren. Weider heescht et vum Gilles Roth, datt nach net alles gekläert wier an een och schockéiert wier, um Manktem vu Kommunikatioun tëscht dem Parquet an de Giischtercher. Genau déi Kommunikatioun misst der CSV no am Gesetz verankert ginn.

Extrait Felix Braz



Et géif awer virun allem drëms goen, dass all déi concernéiert Acteure besser ënnertenee kommunizéieren, sot d'Sam Tanson vun déi Gréng. D'Onroue zu Schraasseg haten e groussen Impakt op déi geplangte Prisongsreform.De Justizminister Felix Braz fënnt dorun awer näischt Positives. Et wär besser gewiescht, et hätt déi Ausernanersetzungen net ginn. Ma et misst ee sech bewosst maachen, dass et an engem Prisong ni ganz roueg wär, esou de Felix Braz nach. Och an de Jore virdrun hätt een am Prisong net ëmmer Rou gehat.

D'Gespréicher ginn e Mëttwoch de Mëtteg weider. A vläicht ginn et duerno och Detailer, wat de Volet Waffen ugeet.