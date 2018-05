© RTL Archiv

Zu Bettenduerf ass en Dënschdeg eng Persoun verhaft ginn, déi e Mann an engem Sträit virun engem Café mat engem Messer un der Hand blesséiert huet. Géint hallwer 12 Owes gouf de Virfall der Police gemellt.

Déi zwee hate sech kuerz virun Hallefnuecht an der rue du Cimetière an d'Hoer krit. D'Affer ass vum Samu behandelt ginn an duerno fir eng weider Behandlung an d'Spidol komm.

De presuméierten Täter ass op der Plaz ermëttelt ginn a gouf op Uerder vum Parquet vun Dikrech verhaft. Hien hat um Dënschdeg Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.