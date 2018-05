© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

2016 hätt een e puer exzeptionell Resultater gehat an 2017 war een Iwwergangsjoer, bei dem et eng Partie schwiereg Influenzen op de Budget ginn hätt. Alles an allem zitt de Jean Lucius, Generaldirekter vun Encevo, awer e ganz positive Bilan. Et hätt ee virun allem am Kader vun der Digitaliséierung vill geschafft. Dernieft hätt ee nei Produiten entwéckelt, déi een dann och elo zënter enger Zäit um Internetsite vun Encevo bestelle kann. Da gouf och bei de Smartmeteren weider investéiert an déi sougenannten Chargy'en goufen am Kader vun der Elektromobilitéit installéiert, ronn 300 Stéck am Ganzen.





De Jean Lucius, Generaldirekter vun Encevo



Trotz de villen Erausfuerderunge wëll Encevo och an Zukunft weiderhin investéieren. Notamment an hir eege Reseaue fir d'Netzer méi intelligent ze maachen, ma och am Beräich vun den erneierbaren Energien zu Lëtzebuerg soll investéiert ginn. Bis ewell huet den Energieproduzent virun allem d'Wandenergie finanzéiert, ma och an der Photovoltaik wëll den Encevo an Zukunft eng wichteg Roll spillen. Den Ament schaffe ronn 1600 Employéë fir d'Lëtzebuerger Entreprise.



Encevo: Bilan 2017



