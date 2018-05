Dat sot de Vertrieder vum Parquet um Stater Geriicht am Prozess ëm en Aarbechtsaccident, am Juli 2011, an enger Firma aus der Industriezon „um Monkeler“ zu Esch-Schëffleng.



Deemools war en Aarbechter an enger Produktiounslinn vun der Firma, déi Bëtonsdallë produzéiert, an enger Zort Ketterad hänke bliwwen; dobäi gouf de Mann vun haut 41 Joer uerg blesséiert.

Ë.a. kritt d'Firma virgehäit, e Kontakt vun der Produktiounslinn wär net sou geschalt gewiescht, dass d'Produktioun am Fall vun engem Tëschefall gestoppt gi wär. Och wär d'Produktiounslinn ronderëm net genuch ofgeséchert gewiescht.

De Vertrieder vum Parquet sot sech erstaunt iwwert d'Affekotin vun der Firma, déi dem Affer d'Schold ginn hat um Accident. Souguer wann de Mann e Feeler gemaach hätt, wär d'Responsabilitéit vun der Firma engagéiert: Schliesslech hätt et keng Sécherheetsvirschrëfte ginn, obwuel hir entspriechend Problemer bewosst waren; eng Evaluatioun vun de Risiken hätt awer gefeelt. Déi hätt allerdéngs misse gemaach ginn, ma d'Firma wär eréischt nom Accident aktiv ginn an hätt näischt virdru gemaach, well se Sue spuere wollt; donieft wär d'Maschinn net konform gewiescht. Wéinst Coups et blessures involontaires sollt d'Firma zu enger Geldstrof vun 10.000 € veruerteelt ginn.

Do virdrun hat d'Affekotin vun der Firma ebe gemengt, d'Affer hätt sech net un d'Virschrëfte gehalen, fir un eng verkäilten Dalle ze kommen. De Mann hätt onvirsiichteg gehandelt an d'Consignë wëllentlech ignoréiert, sou d'Me Befana. Hie wär ë.a. an enger Sécherheetszon gewiescht, an där kee sollt sinn; dobäi hätten d'Aarbechter op hir eege Sécherheet opzepassen, ma de Mann hätt net genuch Precautioune geholl. D'Accident wär och net geschitt, wann een um Schaltpult gesiess hätt, huet d'Affekotin betount. Donieft wären d'Partie civilë vum Affer, deem senger Fra a senge Kanner an Héicht vun op d'mannst 117.000 € zréckzeweisen, genee wéi d'Provisioune vu 40.000 € fir de Mann an d'Fra. Dogéint huet de Me Brian Hellinckx als Affekot vun de Parties civilen erkläert, et wär kee Feeler vum Affer bewisen.

D'Uerteel gëtt den 30. Mee gesprach.