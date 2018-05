Les autorités de sécurité alimentaire ont été informées par les supermarchés Colruyt du rappel du produit suivant à cause de la présence possible de particules dangereuses en matière plastique. Le produit a été commercialisé au Luxembourg dans les magasins Colruyt. Il a été retiré de la vente mais une partie a été vendue au consommateur. Voilà pourquoi les autorités luxembourgeoises de sécurité alimentaire recommandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit suivant: Numéro d’article : 15034 Numéro de lot : 097 LC 3 DLUO : 07/04/2019 Date d’achat : après le 10 avril 2018 Seulement la denrée mentionnée avec le numéro de lot et la date indiqués est concernée.