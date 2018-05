Europadag (09.05.2018) Jugend an d'Zukunft vun Europa am Virdergrond

Um Europadag gi Fridden an Eenheet an Europa gefeiert. Et ass awer och deen Dag, op deem un de franséischen Ausseminister Robert Schuman geduecht gëtt, deen a Clausen gebuer gouf, an deen 1950 zu Paräis seng Visioun vun der politescher Zesummenaarbecht an Europa presentéiert huet. Seng Iddie war et jo déi franséisch an däitsch Kuel-a Stolproduktioun nom 2. Weltkrich zesummen ze leeën. De Schuman-Plang gëllt haut als Grondstee vun der europäescher Unioun.



© Frank Elsen / RTL



Am Kontext vum Europadag, waren e Mëttwoch dann och eng sëlleche Feierlechkeeten an der Stad. Ënnert anerem gouf eng Gerbe virum Robert Schuman Monument vum "Mouvement Européen" néier geluecht. Op der Plëss war e grousst europäescht Fest.



Dëst Joer stoung den Europadag ënnert den Theme Jugend an der Zukunft vun Europa. Dowéinst waren am europäeschen Duerf dann och eng sëlleche Memberstaaten mat Informatiounsstänn präsent. Dat fir déi kulinaresch Spezialitéiten an touristesch Attraktioune vun den EU-Länner ze promouvéieren.



© Frank Elsen / RTL



Fir de Premier Xavier Bettel ass et awer och wichteg un déi europäesch Wäerter ze erënneren. Europa wier nämlech net nëmmen "Business, Suen a Finanzen", mee et geet och ëm d'Biergerrechter a Wäerter. An hei bleift dem Premier Xavier Bettel no och an Europa nach vill maachen.





De Premier Xavier Bettel iwwert den Europadag



D’Zil war et de Leit déi europäesch Politik méi no ze bréngen. Besonnesch deene Jonke sollt de Programme Erasmus Plus méi no bruecht ginn. Ënnert anerem waren déi Jonk virum RTL-Mikro der Meenung, dass Europa sech erëm méi misst op Europa konzentréieren an hei missten d'Memberlänner dann och zesummenhalen. An och Jugendlecher misste gehéiert ginn, vu dass den Interessi bei deene Jonken u politeschen Zesummenhäng besteet.



© Frank Elsen / RTL

Wei et sech gehéiert, gouf dann och den traditionellen EU-Kuch un d’Leit op der Plëss verdeelt. Schonn am Virfeld, gouf beim Robert Schuman Monument bei der Rouder Bréck eng Gerbe neier geluecht.



© Frank Elsen / RTL