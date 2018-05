© CSL

Dës Konventioun ass bis 2022 verlängert ginn. Mat der Etüd Quality of Work Index gëtt zanter 6 Joer gemooss, wéi sech d'Leit op der Aarbecht spieren. Elo sollen dës Donnéeë verstäerkt fir d'Fuerschung an den Asaz kommen.





Quality of Work Index / Reportage Anne-Sophie Heck



D'Etüd géife kloer weisen, datt déi meescht Problemer op der Aarbechtsplaz net méi kierperlech bedéngt wieren, mä psychologesch. Belaaschtunge wéi Stress a Mobbing sollen an Zukunft op der Uni Lëtzebuerg ëmsou méi ënner d'Lupp geholl ginn. De Responsabele vum Fuerschungsprojet, de Professer Georges Steffgen, präziséiert a wéi eng Richtung d'Recherche goe soll an zwar an déi Richtung, datt een an Zukunft e Verglach iwwert d'Zäit ka maachen. Hei soll dann analyséiert ginn, ob verschidden Indexen an d'Luucht ginn oder zeréck ginn.

Den neien Direkter vun der Uni Lëtzebuerg, de Stéphane Pallage, ënnersträicht donieft, datt een och op der Uni selwer misst um Aarbechtsklima schaffen.

D'Resultater vun den Etüde missten och besser no bausse kommunizéiert ginn. Dofir lafen d'Preparatioune fir international Konferenzen an Zesummenaarbecht mat der Chambre des Salariés. Se sinn op fir jidderee - Betriber, Fuerscher a Bierger - a wann et esou wäit ass, da géife se all zwee Joer zu Belval organiséiert ginn.



